«Переворачивается статистика»: Эксперт развеял миф о самых пьющих регионах

Объёмы легальных продаж алкоголя в России значительно отличаются от реального потребления, что связано с наличием теневого рынка и продукции «двойного назначения». Об этом заявил начальник управления стратегических направлений деятельности Росалкогольтабакконтроля Александр Моисеев на международном форуме «Дни ритейла в Беломорье», его слова приводят РИА «Новости».

«Самый трезвый регион у нас — это Осетия с двумя литрами на душу населения (Потребления алкоголя в год. — Прим. Life.ru.), а самые а-ля пьющие — это северные регионы, где порядка девяти литров, понятно, что это просто переворачивается статистика», — рассказал Моисеев.

По данным Минздрава, которые привёл Моисеев, в 2008 году потребление алкоголя на душу населения составляло 16,5 литра в год в пересчёте на чистый спирт, а в 2024 году снизилось до 8,5 литра. При этом система ЕГАИС фиксирует легальные продажи на уровне 6,7 литра, что, по словам чиновника, указывает на разницу в 1,8 литра — объём нелегального рынка и самогоноварения.

«Мы, со своей стороны, как раз видим свою задачу в том, чтобы верхний и нижний порог приблизить — в идеале, чтобы они были очень близки между собой. Имеются в виду уровень потребления и уровень легальных розничных продаж», — отметил он.

При этом Моисеев подчеркнул, что избыточные ограничения на продажу алкоголя могут усилить теневой рынок. По его словам, чем меньше легальных точек продажи спиртного и чем жёстче ограничения в регионе, тем активнее развивается нелегальный сектор.

Чиновник также подчеркнул, что дальнейшее сокращение потребления алкоголя возможно через пропаганду здорового образа жизни и просветительские мероприятия, а не за счёт ужесточения ограничений.