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22 ноября, 21:57

Экс-депутата Шеина* исключили из партии СРЗП после включения в реестр иноагентов

Олег Шеин*. Обложка © Telegram / O.V.SHEIN

Олег Шеин*. Обложка © Telegram / O.V.SHEIN

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) 22 ноября исключила из своих рядов бывшего депутата Госдумы Олега Шеина* после того, как Министерство юстиции России внесло его в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

«Президиум центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» принял решение исключить из партии члена совета регионального отделения в Астраханской области О.В. Шеина», — говорится в официальном заявлении на сайте партии.

Как уточняется, с 2022 года заявления Шеина противоречили официальной линии СРЗП. Его критика внешней политики России вызывала несогласие в руководстве партии.

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Напомним, ранее 22 ноября Минюст признал иноагентом бывшего депутата Госдумы Олега Шеина*. Причиной стало его участие в мероприятиях на площадках, предоставляемых другими иностранными агентами, а также распространение информации иноагентов.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Анатолий Цейко
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