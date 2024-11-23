Экс-депутата Шеина* исключили из партии СРЗП после включения в реестр иноагентов

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) 22 ноября исключила из своих рядов бывшего депутата Госдумы Олега Шеина* после того, как Министерство юстиции России внесло его в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

«Президиум центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» принял решение исключить из партии члена совета регионального отделения в Астраханской области О.В. Шеина», — говорится в официальном заявлении на сайте партии.

Как уточняется, с 2022 года заявления Шеина противоречили официальной линии СРЗП. Его критика внешней политики России вызывала несогласие в руководстве партии.

Напомним, ранее 22 ноября Минюст признал иноагентом бывшего депутата Госдумы Олега Шеина*. Причиной стало его участие в мероприятиях на площадках, предоставляемых другими иностранными агентами, а также распространение информации иноагентов.