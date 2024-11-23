Слуцкий предложил ввести выплаты для военкоров в зоне СВО

Председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести единовременные выплаты для военных журналистов, получивших ранения или погибших при исполнении своего долга. Это предложение было озвучено 22 ноября в рамках встречи с военкорами, на которой подводились итоги третьего сезона «Школы молодого военкора имени Бориса Максудова». Об этом сообщается в телеграм-канале депутата.

Слуцкий отметил, что в настоящее время российские военные корреспонденты могут рассчитывать лишь на выплаты, не превышающие двух миллионов рублей, и другие компенсации от государства не предусмотрены. В связи с этим партия планирует подготовить законопроект о введении дополнительных финансовых гарантий для тех, кто трудится в районах проведения СВО.

Кроме того, депутат предложил учредить государственную награду для военных журналистов — нагрудный знак. В ближайшее время политик направит соответствующее письмо в Администрацию Президента России.