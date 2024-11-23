Натуральная «липа»: Врач рассказал, чем грозит употребление поддельного мёда

Многие любят полакомиться мёдом. Этот продукт не только вкусный, но и полезный, однако всегда есть риск нарваться на подделку. В искусственном мёде часто используются сахарный сироп или картофельная патока, что лишает его полезных свойств. Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Life.ru предупредил россиян о возможных опасностях для здоровья, связанных с употреблением «липового» мёда.

«В принципе, опасность в том, что пользы от поддельного мёда нет. Нет того, что мы от мёда ждём, и то, что в принципе должно быть в мёде, это компоненты из цветочной пыльцы, это достаточно мощный фитонцид», — отметил врач.

По словам Звонкова, искусственный мёд, как и просроченное варенье, накапливает оксиметилфурфурол (ОМФ), который имеет канцерогенные свойства. Если регулярно употреблять фальшивый мед, существует риск развития онкологических заболеваний, в основном в пищеварительном тракте.

«Так что основная проблема в том, что пользы нет и онкология может начать развиваться. Вроде бы и пахнет мёдом, но на самом деле там от настоящего мёда 10%», — сказал специалист.

Врач также подчеркнул, что натуральный мёд — редкость в наше время и стоит приличных денег. Он напомнил, что потребление настоящего продукта в умеренных количествах безопасно, но при частом употреблении или аллергии могут возникнуть проблемы. Нормой Звонков назвал 1-2 ложки лакомства в день, при этом не каждые сутки.