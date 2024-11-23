Скончался отставной американский военный Скотт Беннетт, который выступал в России в качестве военного эксперта. Он регулярно ездил на Донбасс и освещал события, происходящие на Украине. Трагическую новость в социальных сетях сообщила радиоведущая Ким Йетер.

«Наш дорогой друг и брат ушёл из жизни! Мы почтим память Скотта Беннетта и посвятим наш саммит «Вернём нашу границу» перед Днём благодарения ему, его жизни и служению стране, миру и всем нам, свободолюбивым патриотам!», — написала Йетер.

Беннетт также являлся автором документальных фильмов RT. Ему было 46 лет. Причины его смерти неизвестны.