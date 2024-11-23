При неизвестных обстоятельствах умер экс-офицер США и автор документалок RT Скотт Беннетт
Умер экс-офицер ВС США и автор документальных фильмов RT Скотт Беннетт
Отставной американский военный Скотт Беннетт. Обложка © X / theresachieng4
Скончался отставной американский военный Скотт Беннетт, который выступал в России в качестве военного эксперта. Он регулярно ездил на Донбасс и освещал события, происходящие на Украине. Трагическую новость в социальных сетях сообщила радиоведущая Ким Йетер.
«Наш дорогой друг и брат ушёл из жизни! Мы почтим память Скотта Беннетта и посвятим наш саммит «Вернём нашу границу» перед Днём благодарения ему, его жизни и служению стране, миру и всем нам, свободолюбивым патриотам!», — написала Йетер.
Беннетт также являлся автором документальных фильмов RT. Ему было 46 лет. Причины его смерти неизвестны.
Беннет регулярно давал комментарии в российских СМИ, в частности, на тему ситуации на Украине. В начале лета стало известно, что офицер собирает в Белгороде доказательства обстрелов мирного населения со стороны ВСУ, чтобы представить их на заседании Конгресса США. Согласно его данным, 22 июня он снял на камеру атаку на город, во время которой каждые 20 минут срабатывала ПВО.