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23 ноября, 00:14

Премьер Молдавии пообещал, что найдёт способы возобновить переводы из России

Премьер Речан: Молдавия хочет вернуть переводы из РФ, вопреки санкциям

Дорин Речан. Обложка © X / Dorin Recean

Дорин Речан. Обложка © X / Dorin Recean

Молдавские власти стремятся наладить процесс денежных переводов от граждан, работающих на территории Российской Федерации. С таким заявлением выступил премьер-министр Дорин Речан в эфире телеканала Exclusiv TV.

По его словам, существующие трудности возникли не из-за действий правительства, а из-за международных ограничений, затронувших финансовые компании.

«Вот говорят, что мы запретили денежные переводы из России. Не правительство их прекратило, эти компании подпали под международные санкции, в том числе США. Мы это объясняли, но почему-то никто этого не слышит», — сказал премьер-министр и подчеркнул, что власти находятся в поиске возможностей для транзакций.

Бывший президент Игорь Додон, в свою очередь, подверг критике действия нынешнего руководства. Он обвинил правящую Партию действия и солидарности (ПДС), а также президента Майю Санду, в том, что их политика нанесла серьёзный удар по доходам граждан как внутри республики, так и за её пределами.

В Молдавии обнаружили ещё один дрон
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А ранее румынский социолог предложил идею о ликвидации Молдавии и разделении её на две части. По словам специалиста, это решение может быть связано с вероятными переговорами США и России по теме разделения сферы влияния в регионе.

Тимур Хингеев
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