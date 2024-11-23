Вашингтон признал провал в попытках разрушить альянс Москвы и Пекина

США пытаются противодействовать углублению российско-китайских отношений, но признают, что их развитие продолжится. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл в ходе выступления на семинаре, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Я не уверен, что мы могли бы предотвратить, помешать или сорвать этот крепнущий альянс, но мы пытались, и в конечном счёте Китай и Россия выбрали этот совместный путь, который повлияет на глобальную политику, что только сейчас проявляется», — отметил Кэмпбелл.

Дипломат подчеркнул, что «Москва и Пекин сохраняют поступательное движение в укреплении двусторонних связей», что, как он ожидает, в будущем только продолжится.