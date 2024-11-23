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23 ноября, 00:40

Вашингтон признал провал в попытках разрушить альянс Москвы и Пекина

В США заявили о попытках сорвать укрепление российско-китайских связей

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

США пытаются противодействовать углублению российско-китайских отношений, но признают, что их развитие продолжится. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл в ходе выступления на семинаре, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Я не уверен, что мы могли бы предотвратить, помешать или сорвать этот крепнущий альянс, но мы пытались, и в конечном счёте Китай и Россия выбрали этот совместный путь, который повлияет на глобальную политику, что только сейчас проявляется», — отметил Кэмпбелл.

Дипломат подчеркнул, что «Москва и Пекин сохраняют поступательное движение в укреплении двусторонних связей», что, как он ожидает, в будущем только продолжится.

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Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень. Он также выразил уверенность в том, что Москва и Пекин продолжат и далее успешно действовать в унисон на международных площадках, таких как G20, АТЭС, ООН и ШОС.

Анатолий Цейко
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