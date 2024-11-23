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23 ноября, 03:04

Пушков озвучил условие для передачи Штатами ядерного оружия Украине

Сенатор Пушков: США утратят рассудок, если передадут ядерное оружие Украине

Алексей Пушков. Обложка © Совет Федерации РФ

Алексей Пушков. Обложка © Совет Федерации РФ

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение в своём телеграм-канале, что передача ядерного оружия Украине возможна только в случае, если США утратят рассудок.

Сенатор отметил, что такой шаг будет возможен лишь в том случае, если в Вашингтоне «окончательно с ума свихнутся». По его словам, решение о передаче Киеву ядерного оружия приведёт к втягиванию Запада в «ядерную преисподнюю».

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Ранее американские и европейские чиновники предлагали вернуть ядерное оружие Украине со стороны Вашингтона. Они считают, что данная мера может потенциально гарантировать безопасность Незалежной.

Тимур Хингеев
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