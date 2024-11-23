В Канаде акции против НАТО привели к жёстким столкновениям с полицией

В Канаде началась масштабная акция протеста против 70-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит с 22 по 25 ноября в Монреале. Несколько тысяч человек в масках устроили беспорядки в крупнейшем канадском городе, выразив недовольство военной политикой и вмешательством внешних сил в дела страны. Об этом сообщает издание La presse.

Протесты в Монреале. Видео © X / Christy4Change / X / govt_corrupt / X / NiohBerg

Ситуация быстро вышла из-под контроля, когда радикальные левые активисты и сторонники ХАМАС начали громить витрины магазинов и сжигать машины. Вскоре на место прибыла полиция, и в ходе столкновений с правоохранителями протестующие использовали перцовые баллончики.

Толпа продолжила накалять обстановку, бросая дымовые шашки и пиротехнику в сторону стражей порядка. Полиция ответила распылением слезоточивым газом и дубинками. Через час после начала беспорядков, силы правопорядка приняли решение о разгоне демонстрантов. В результате трое протестующих были задержаны за нападение на полицейских.