«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 03:18

В Канаде акции против НАТО привели к жёстким столкновениям с полицией

Протестующие в Монреале выступили против НАТО, устроив массовые беспорядки

В Канаде началась масштабная акция протеста против 70-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит с 22 по 25 ноября в Монреале. Несколько тысяч человек в масках устроили беспорядки в крупнейшем канадском городе, выразив недовольство военной политикой и вмешательством внешних сил в дела страны. Об этом сообщает издание La presse.

Протесты в Монреале. Видео © X / Christy4Change / X / govt_corrupt / X / NiohBerg

Ситуация быстро вышла из-под контроля, когда радикальные левые активисты и сторонники ХАМАС начали громить витрины магазинов и сжигать машины. Вскоре на место прибыла полиция, и в ходе столкновений с правоохранителями протестующие использовали перцовые баллончики.

Толпа продолжила накалять обстановку, бросая дымовые шашки и пиротехнику в сторону стражей порядка. Полиция ответила распылением слезоточивым газом и дубинками. Через час после начала беспорядков, силы правопорядка приняли решение о разгоне демонстрантов. В результате трое протестующих были задержаны за нападение на полицейских.

Трюдо заявил, что конфликт на Украине требует диалога
Трюдо заявил, что конфликт на Украине требует диалога

Ранее канадский премьер-министр заявил, что в случае визита в страну Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, Канада исполнит требование МУС, выдавшего ордер на их арест.

Обложка ©

X / NiohBerg

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Канада
  • НАТО
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar