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23 ноября, 04:35

Украинский беспилотник сбит силами ПВО над Крымом

На территории республики Крым средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский БПЛА самолётного типа. Как рассказали в Минобороны РФ, вражеский объект сбили ночью.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — рассказали в оборонном ведомстве.

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Ранее стало известно об уничтожении десяти беспилотников над Брянской областью. Дроны были сбиты в течение прошлой ночи силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

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Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Оксана Попова
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