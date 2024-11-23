Украинский беспилотник сбит силами ПВО над Крымом

На территории республики Крым средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский БПЛА самолётного типа. Как рассказали в Минобороны РФ, вражеский объект сбили ночью.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — рассказали в оборонном ведомстве.