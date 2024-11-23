Украинский беспилотник сбит силами ПВО над Крымом
На территории республики Крым средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский БПЛА самолётного типа. Как рассказали в Минобороны РФ, вражеский объект сбили ночью.
«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее стало известно об уничтожении десяти беспилотников над Брянской областью. Дроны были сбиты в течение прошлой ночи силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.
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