В Курской области российские войска ликвидировали группу солдат киевского режима и захватили трофейную бронемашину западного производства. Об этом доложили в Минобороны России.

Чёткие и своевременные действия десантников позволили оперативно выявить и уничтожить силы противника, которые направлялись в сторону границы. Бойцы ВДВ устроили засаду, в результате ликвидировав большое число солдат ВСУ, а также захватив бронемашину Mastiff. Войска киевского режима не ждали такого тёплого приёма и пытались обогнуть расположение наших солдат, но безуспешно.