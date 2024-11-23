Попался, который кусался: Русская десантура отжала «Мастифф» у ВСУ под Курском
ВС России захватили трофейную бронемашину Mastiff ВСУ в курском приграничье
Трофейная машина Mastiff. Обложка © Минобороны РФ
В Курской области российские войска ликвидировали группу солдат киевского режима и захватили трофейную бронемашину западного производства. Об этом доложили в Минобороны России.
Чёткие и своевременные действия десантников позволили оперативно выявить и уничтожить силы противника, которые направлялись в сторону границы. Бойцы ВДВ устроили засаду, в результате ликвидировав большое число солдат ВСУ, а также захватив бронемашину Mastiff. Войска киевского режима не ждали такого тёплого приёма и пытались обогнуть расположение наших солдат, но безуспешно.
Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска ежедневно наращивают наступательный потенциал в зоне спецоперации на Украине. Также он отметил, что солдаты получают бесценный боевой опыт.