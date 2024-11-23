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23 ноября, 05:43

Попался, который кусался: Русская десантура отжала «Мастифф» у ВСУ под Курском

ВС России захватили трофейную бронемашину Mastiff ВСУ в курском приграничье

Трофейная машина Mastiff. Обложка © Минобороны РФ

Трофейная машина Mastiff. Обложка © Минобороны РФ

В Курской области российские войска ликвидировали группу солдат киевского режима и захватили трофейную бронемашину западного производства. Об этом доложили в Минобороны России.

Чёткие и своевременные действия десантников позволили оперативно выявить и уничтожить силы противника, которые направлялись в сторону границы. Бойцы ВДВ устроили засаду, в результате ликвидировав большое число солдат ВСУ, а также захватив бронемашину Mastiff. Войска киевского режима не ждали такого тёплого приёма и пытались обогнуть расположение наших солдат, но безуспешно.

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Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска ежедневно наращивают наступательный потенциал в зоне спецоперации на Украине. Также он отметил, что солдаты получают бесценный боевой опыт.

Николай Рюмин
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