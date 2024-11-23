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23 ноября, 06:52

Вовремя включённый РЭБ спас замполита ВС РФ и его экипаж от дрона-камикадзе ВСУ

Российские военнослужащие из «Южной» группировки спасли сослуживцев от украинского дрона-камикадзе. Об этом доложил заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным «Колючий» в беседе с РИА «Новости».

«При перемещении, ближе уже к посту, по жестикуляции постового на въезде я понял, что я на прицеле FPV-дрона-камикадзе, ускорил передвижение и на максимальной скорости залетел на позиции. В это время параллельно раздался взрыв. Как оказалось, это уже дрон-камикадзе», — рассказал боец.

Добравшись до позиций сослуживцев, которые занимались подавлением дронов, боец выяснил, что солдаты вовремя включили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их своевременные действия сбили БПЛА с курса, и он рухнул, не добравшись до цели.

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Недавно в Курскую область прибыло специальное подразделение БПЛА ВСУ, их основной целью является уничтожение и создание препятствий для действий спецназа «Ахмат». Несмотря на противодействие киевского режима, бойцы ВС РФ продолжают активное продвижение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Николай Рюмин
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