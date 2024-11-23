В Благовещенске говорящая на английском неадекватная женщина довела продавцов

Говорящая по-английски покупательница поставила в тупик продавщиц канцелярского магазина в Благовещенске. Дамочка в беретике разговаривала на смеси английских слов и русского мата.

Клиента магазина в Благовещенске, говорящая на смеси английского и русского. Видео © Telegram / Благовещенск №1

Как рассказали SHOT местные жители, дерзкая женщина живёт рядом с магазином «100 домашних мелочей». Она постоянно ходит туда закупаться, но раньше говорила на русском. В последний её визит продавщицы серьёзно удивились. Им пришлось реально постараться, чтобы помочь необычной клиентке.