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23 ноября, 10:26

В Благовещенске говорящая на английском неадекватная женщина довела продавцов

Говорящая по-английски покупательница поставила в тупик продавщиц канцелярского магазина в Благовещенске. Дамочка в беретике разговаривала на смеси английских слов и русского мата.

Клиента магазина в Благовещенске, говорящая на смеси английского и русского. Видео © Telegram / Благовещенск №1

Как рассказали SHOT местные жители, дерзкая женщина живёт рядом с магазином «100 домашних мелочей». Она постоянно ходит туда закупаться, но раньше говорила на русском. В последний её визит продавщицы серьёзно удивились. Им пришлось реально постараться, чтобы помочь необычной клиентке.

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Ранее в Тульской области задержали учительницу английского языка, которая после увольнения потихоньку выносила из школы учебники. В итоге у неё набралось в общей сложности на один миллион рублей. Предприимчивая преподавательница решила поторговать ими на сайте.

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Telegram / Благовещенск №1

Мария Любицкая
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