Кошта заявил, что КНДР и Иран изменят позицию Трампа по Украине

«Поддержка» России со стороны КНДР и Ирана может изменить мнение новоизбранного лидера США Дональда Трампа касательно украинского вопроса. С таким мнением выступил бывший премьер-министр Португалии, новый глава Евросовета Антониу Кошта в интервью Financial Times (FT).

«Одно дело, когда смотрит и видит Европу против России. Совсем другое, когда <...> главными помощниками России являются Китай и Иран», — сказал Кошта.

Он отметил, что Трампу и европейским политикам стоит зафиксировать «точку доверия», чтобы разрешать разногласия. Кошта добавил, что не понимает, как новый лидер США по-своему закончит Украинский конфликт справедливым образом.