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23 ноября, 09:00

Кошта заявил, что КНДР и Иран изменят позицию Трампа по Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

«Поддержка» России со стороны КНДР и Ирана может изменить мнение новоизбранного лидера США Дональда Трампа касательно украинского вопроса. С таким мнением выступил бывший премьер-министр Португалии, новый глава Евросовета Антониу Кошта в интервью Financial Times (FT).

«Одно дело, когда смотрит и видит Европу против России. Совсем другое, когда <...> главными помощниками России являются Китай и Иран», — сказал Кошта.

Он отметил, что Трампу и европейским политикам стоит зафиксировать «точку доверия», чтобы разрешать разногласия. Кошта добавил, что не понимает, как новый лидер США по-своему закончит Украинский конфликт справедливым образом.

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Недавно некоторые конгрессмены в США заявили о планах внести военную поддержку Украины в обязательный оборонный бюджет Америки, чтобы приход Дональда Трампа к власти не отключил финансирование киевской военной машины. Они планируют провернуть схему до инаугурации Дональда.

Николай Рюмин
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