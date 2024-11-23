Тон общения и коллектив: На что россияне обращают внимание во время собеседований

Большинство россиян во время собеседований обращают внимание на тон работодателя, а также на уместность его вопросов. Этот вариант ответа выбрали 51% участников исследования, результаты которого публикует «Вечерняя Москва». По данным издания, условия труда и корпоративная культура ценятся чуть меньше, они важны для 49% респондентов.

Профессиональные навыки и опыт руководителя волнуют 32% россиян. Ещё 28% обращают внимание на совместимость с коллективом. А для 27% имеет значение, какими словами и речевыми оборотами оперируют рекрутер или руководитель. 21% нацелены на карьерный рост, 20% учитывают формат собеседования: очный или дистанционный.