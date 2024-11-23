«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 11:07

Тон общения и коллектив: На что россияне обращают внимание во время собеседований

Опрос: Большинство россиян во время собеседований обращают внимание на тон

Большинство россиян во время собеседований обращают внимание на тон работодателя, а также на уместность его вопросов. Этот вариант ответа выбрали 51% участников исследования, результаты которого публикует «Вечерняя Москва». По данным издания, условия труда и корпоративная культура ценятся чуть меньше, они важны для 49% респондентов.

Профессиональные навыки и опыт руководителя волнуют 32% россиян. Ещё 28% обращают внимание на совместимость с коллективом. А для 27% имеет значение, какими словами и речевыми оборотами оперируют рекрутер или руководитель. 21% нацелены на карьерный рост, 20% учитывают формат собеседования: очный или дистанционный.

При этом 34% участников опроса выделили все вышеперечисленные факторы. 18% заявили, что к собеседованию нужно тщательно готовиться. 43% не считают разговор с потенциальным руководителем критическим событием. Четверть респондентов предпочитает импровизировать, а 14% вовсе не готовятся.

«Утро вечера мудренее»: Россиян призвали хорошенько подумать, прежде чем увольняться
«Утро вечера мудренее»: Россиян призвали хорошенько подумать, прежде чем увольняться

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит возвращаться к бывшему начальнику. Кроме того, экономист рассказал, почему сотрудники перестали бояться потерять работу.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar