Тон общения и коллектив: На что россияне обращают внимание во время собеседований
Опрос: Большинство россиян во время собеседований обращают внимание на тон
Большинство россиян во время собеседований обращают внимание на тон работодателя, а также на уместность его вопросов. Этот вариант ответа выбрали 51% участников исследования, результаты которого публикует «Вечерняя Москва». По данным издания, условия труда и корпоративная культура ценятся чуть меньше, они важны для 49% респондентов.
Профессиональные навыки и опыт руководителя волнуют 32% россиян. Ещё 28% обращают внимание на совместимость с коллективом. А для 27% имеет значение, какими словами и речевыми оборотами оперируют рекрутер или руководитель. 21% нацелены на карьерный рост, 20% учитывают формат собеседования: очный или дистанционный.
При этом 34% участников опроса выделили все вышеперечисленные факторы. 18% заявили, что к собеседованию нужно тщательно готовиться. 43% не считают разговор с потенциальным руководителем критическим событием. Четверть респондентов предпочитает импровизировать, а 14% вовсе не готовятся.
Ранее россиянам объяснили, почему не стоит возвращаться к бывшему начальнику. Кроме того, экономист рассказал, почему сотрудники перестали бояться потерять работу.