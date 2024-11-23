Как в 2022-м: В Европе забили тревогу после повышения цен на газ на 45%

На Европу надвигается очередной газовый кризис в связи со снижением запасов в хранилищах и потенциального сокращения поставок из РФ. Только за текущий год цены возросли на 45%. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Из материала следует, что приход зимы в Европу поспособствовал резкому росту спроса на газ для отопления. Также проблемы возникают из-за слабых ветров в районе ветровых электростанций, из-за чего те работают не в полную мощность. На фоне этого стоимость газа поднялась на 45%. Однако цифра всё же тревожная, посчитали в издании.

«Это становится похожим на 2022 год, когда ЕС был готов покупать газ за любую цену», — заявил Арне Ломанн Расмуссен, ведущий аналитик в компании Global Risk Management.

Также прогнозируется дальнейшее повышение стоимости газа из-за потенциальной остановки поставок трубопроводного газа из России, который по-прежнему закупает часть европейских стран. Кроме того, риски сопряжены с задержками поставок сжиженного природного газа из США, а также холодной погоды в зимние месяцы.

Издание предположило, что летом 2025-го цены на газ станут ещё выше, чем зимой 2025-2026-го. При этом среди наиболее пострадавших окажется Германия. Страна уже сейчас испытывает трудности в сферах автомобилестроения, машиностроения и химической промышленность.