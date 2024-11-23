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Регион
23 ноября, 09:37

ВС России ударили по военным аэродромам на Украине

Армия России ударила по военным аэродромам на Украине. Также поражены группы солдат противника в 149 районах, доложили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — сказали в министерстве.

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Напомним, недавно ВС РФ продолжили работу по целям на Украине. Сообщается, что было нанесено 30 групповых и один массированный удар, в том числе гиперзвуковыми «Кинжалами» и беспилотниками.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Николай Рюмин
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