ВС России ударили по военным аэродромам на Украине
Армия России ударила по военным аэродромам на Украине. Также поражены группы солдат противника в 149 районах, доложили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — сказали в министерстве.
Напомним, недавно ВС РФ продолжили работу по целям на Украине. Сообщается, что было нанесено 30 групповых и один массированный удар, в том числе гиперзвуковыми «Кинжалами» и беспилотниками.
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