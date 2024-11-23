ВС России ударили по военным аэродромам на Украине

Армия России ударила по военным аэродромам на Украине. Также поражены группы солдат противника в 149 районах, доложили в Минобороны РФ.

Напомним, недавно ВС РФ продолжили работу по целям на Украине. Сообщается, что было нанесено 30 групповых и один массированный удар, в том числе гиперзвуковыми «Кинжалами» и беспилотниками.