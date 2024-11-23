Врач Каприн: Онкомедицина в России улучшилась после разрыва отношений с Западом

После разрыва отношений с Западом работа российской онкологической службы значительно улучшилась. Развитие медицины продолжается, несмотря на трудности извне. Об этом заявил внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

«Мы пользуемся препаратами, в том числе и зарубежными, и нашими. Мы пользуемся аппаратурой зарубежной и нашей. Мы не чувствуем изоляции. Рынок у нас большой, интересный, есть связь с другими странами. Но, конечно, хочется создавать больше своей аппаратуры, особенно тяжёлой», — заявил он в беседе с РБК.

Также главый онколог Минздрава РФ поделился, что в данный момент чаще всего применяются малоинвазивные методы лечения, что позволяет выписывать пациентов из больницы уже спустя несколько дней после операции. Более доступной для россиян стала и микрохирургия.

Кроме того, российские врачи не ощущают изолированности от мира. Они всё также находятся на связи с коллегами из стран СНГ, Китая, Индии и Ирана для обмена опытом. Онкологи из РФ регулярно посещают международные конференции и привозят оттуда новые знания и материалы.