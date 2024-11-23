В Госдуме объяснили, зачем нужен закон о количестве звёзд у гостиниц

Вчера Госдума рассмотрела в третьем чтении законопроект, касающийся классификации гостиниц. Для чего необходим новый закон и какую пользу он может принести, рассказал председатель Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в интервью с Life.ru.

«В настоящее время действует единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, в котором числится более 24 тысяч гостиниц. При этом это далеко не все задействованные в туризме средства размещения, что создаёт определенный перекос на рынке туруслуг. Закон направлен на введение обязательной классификации для большинства действующих средств размещения, что позволит вывести большую их часть из «серой зоны», — заявил Тарбаев.

Принятый закон реформирует систему классификации. Она будет двухуровневой: сначала будет происходить самоопределение типа средства размещения и самостоятельное внесение информации о нем в реестр, а затем, при необходимости, будет присваиваться определённая категория, которую будут устанавливать аккредитованные организации. Кроме того, вводятся повышенные требования к знаниям и навыкам экспертов, непосредственно проводящих процедуру классификации.

Эксперт также отметил, что в закон были внесены изменения в определение термина «средство размещения», исключающие жилые помещения из этого понятия. Таким образом, гостиницы не могут располагаться в жилых помещениях. В принятом законе предусмотрена оговорка, позволяющая в будущем создать правовую основу для принятия закона о гостевых домах, которые также могут подлежать обязательной классификации. В этом случае для них будет предусмотрен отдельный вид услуг как средства размещения.

«Я считаю принятый закон об обязательной классификации безусловно значимым шагом для российской туротрасли, так как он охватывает широкий круг общественных отношений в сфере туризма и должен вывести работу российской туристической отрасли на качественно новый уровень», — резюмировал Тарбаев.