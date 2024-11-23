В Генштабе ВСУ заявили, что на фронте сохраняется сложная ситуация
На фронте сохраняется сложная ситуация для украинской армии. С таким заявлением выступили в Генштабе Вооружённых сил Украины.
«Ситуация на фронте остаётся сложной», — говорится в телеграм-канале Генштаба.
Ранее МО РФ отчиталось о результатах работы наших парней по объектам на Украине. За прошедшую неделю ВС РФ удалось реализовать 30 групповых и один массированный удар. Главной целью до сих пор остаются аэродромы, склады и заводы по производству БПЛА, беприпасов и горючего.
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