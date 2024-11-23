В Генштабе ВСУ заявили, что на фронте сохраняется сложная ситуация

На фронте сохраняется сложная ситуация для украинской армии. С таким заявлением выступили в Генштабе Вооружённых сил Украины.

Ранее МО РФ отчиталось о результатах работы наших парней по объектам на Украине. За прошедшую неделю ВС РФ удалось реализовать 30 групповых и один массированный удар. Главной целью до сих пор остаются аэродромы, склады и заводы по производству БПЛА, беприпасов и горючего.