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Регион
23 ноября, 10:47

В Генштабе ВСУ заявили, что на фронте сохраняется сложная ситуация

На фронте сохраняется сложная ситуация для украинской армии. С таким заявлением выступили в Генштабе Вооружённых сил Украины.

«Ситуация на фронте остаётся сложной», — говорится в телеграм-канале Генштаба.

ВСУ потеряли два танка Leopard в зоне ответственности группировки «Восток»
ВСУ потеряли два танка Leopard в зоне ответственности группировки «Восток»

Ранее МО РФ отчиталось о результатах работы наших парней по объектам на Украине. За прошедшую неделю ВС РФ удалось реализовать 30 групповых и один массированный удар. Главной целью до сих пор остаются аэродромы, склады и заводы по производству БПЛА, беприпасов и горючего.

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Shutterstock / FOTODOM / zef art

Мария Любицкая
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