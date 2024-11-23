Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что «создал монстра»

Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер раскритиковал организацию за коммерциализацию и большое количество рекламы на телевидении. Говоря о ФИФА, экс-президент заявил, что «создал монстра».

«Футбол стал суперпродуктом для телевидения, супершоу, которое можно было продать за большие деньги», — сообщил Блаттер швейцарской газете Watson.

По словам бывшего президента ФИФА, организация была бедной, когда он начал работать там в 1975 году в качестве директора программ развития — спонсоры не платили денег. Однако сейчас, по его мнению, футбол превратился в распродажу.

«Мы наблюдаем распродажу футбола. Возьмите европейскую ассоциацию УЕФА. Сегодня есть Лига чемпионов с 36 командами, Лига Европы с 36 командами, Лига конференций с 36 командами, а затем Лига Наций. А в следующем чемпионате мира примут участие уже 48 стран, что составляет почти четверть всех стран-членов ФИФА», — добавил Блаттер.

Перенасыщение приводит к потере интереса к футболу, заявил Блаттер, пояснив, что замечает это по себе.