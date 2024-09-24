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24 сентября, 09:02

ФИФА приняла решение по вопросу отстранения сборной Израиля

ФИФА решила не отстранять сборную Израиля от международных соревнований

Международная федерация футбола (ФИФА) не станет отстранять сборную Израиля от участия в международных соревнованиях из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает One.

Так, ФИФА отклонила запрос Палестинской футбольной ассоциации, которая требовала отстранения израильской сборной. Официально решение утвердят на конференции федерации, которая состоится в начале октября.

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Напомним, обострение конфликта между Израилем и Палестиной нередко выходит за пределы этих стран. Так, во время летних Олимпийских игр в Париже болельщики обоих государств устраивали провокации. Так, например, перед началом матча сборных Израиля и Мали на Олимпиаде болельщики начали с трибун освистывать гимн еврейского государства. Позднее сборную Израиля по футболу встречали криками «Хайль Гитлер» во время матча с Парагваем. Из-за напряжённой обстановки и жалоб со стороны Палестинской футбольной ассоциации рассматривался вопрос об отстранении сборной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yuri Turkov

Мария Любицкая
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