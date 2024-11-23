«Заплатят за это»: Ульянов рассказал, что ждёт Запад за помощь в ударах ВСУ по РФ
Ульянов: Франция и Великобритания заплатят за помощь Украине в ударах по России
Франция и Великобритания заплатят за помощь Украине в нанесении ракетных ударов по территории РФ. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это», — приводит ливанский канал Al Mayadeen слова Ульянова на арабском языке
Постпред добавил, что Россия непременно ответит на ракетные удары, а действия Белого дома назвал «очень опасными», тот, кто принял это решение, полностью осознает его негативные последствия».
А ранее Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации.
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