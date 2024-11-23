«Заплатят за это»: Ульянов рассказал, что ждёт Запад за помощь в ударах ВСУ по РФ

Франция и Великобритания заплатят за помощь Украине в нанесении ракетных ударов по территории РФ. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это», — приводит ливанский канал Al Mayadeen слова Ульянова на арабском языке