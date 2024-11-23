Потери ВСУ в Курской области превысили 35 тысяч военных

В течение последних суток ВСУ потеряли в Курской области до 360 военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в субботу, 23 ноября.

«За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ и CV-90 шведского производства», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Также противник лишился двух боевых бронированных машин (ББМ), трёх артиллерийских орудий, восьми миномётов, двух станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 25 автомобилей. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение ВСУ в районе населённых пунктов Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое, Леонидовка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плехово и Свердликово. Потери понесли 41-я, 47-я и 115-я механизированная, 5-я и 17-я танковая, 82-я десантно-штурмовая бригада, 36-я бригада морской пехоты, 112-я, 117-я и 129-я бригада теробороны ВСУ.

Общие потери ВСУ в Курской области на 23 ноября составляют 35 050 военных, 215 танков, 149 БМП, 120 БТР, 1192 ББМ, 1017 автомобилей, 300 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 HIMARS и 6 MLRS американского производства.