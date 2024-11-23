Конфликт между подростками закончился поножовщиной в иркутском техникуме

В Иркутске в техникуме произошёл конфликт между двумя подростками, в ходе которого 16-летний парень ранил своего сверстника ножом. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, ему ничего не угрожает, передаёт региональное управление СК РФ.

«По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки», — рассказали в СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.