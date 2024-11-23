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23 ноября, 13:18

В Петербурге судимый за разбой подросток залил «перцем» мужчину, вступившегося за кондуктора

В Петербурге задержали подростка, распылившего «перцовку» в пассажира автобуса

В Санкт-Петербурге задержан 15-летний подросток, распыливший перцовый баллончик в лицо пассажиру автобуса. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Момент конфликта пассажиров в автобусе Санкт-Петербурга. Видео © Telegram / Полиция Санкт-Петербурга

«Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний ученик 7 класса», — говорится в сообщении.

Само происшествие, как следует из материалов дела, произошло 17 ноября. Компания подростков повздорила с кондуктором, после чего за сотрудника транспорта вступился пассажир. Компании это не понравилось, потому один из них распилил ему в лицо газ. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. К слову, несмотря на юный возраст, подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.

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Ранее Лайф писал о том, что в Красноярском крае в школе села Ровное подрались подростки. Выяснилось, что один из них — внук местного депутата и сын завуча образовательного учреждения. Другая участница инцидента является дочерью директора Дома культуры.

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Life.ru

Мария Любицкая
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