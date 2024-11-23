В Петербурге судимый за разбой подросток залил «перцем» мужчину, вступившегося за кондуктора
В Петербурге задержали подростка, распылившего «перцовку» в пассажира автобуса
В Санкт-Петербурге задержан 15-летний подросток, распыливший перцовый баллончик в лицо пассажиру автобуса. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Момент конфликта пассажиров в автобусе Санкт-Петербурга. Видео © Telegram / Полиция Санкт-Петербурга
«Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний ученик 7 класса», — говорится в сообщении.
Само происшествие, как следует из материалов дела, произошло 17 ноября. Компания подростков повздорила с кондуктором, после чего за сотрудника транспорта вступился пассажир. Компании это не понравилось, потому один из них распилил ему в лицо газ. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. К слову, несмотря на юный возраст, подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.
Ранее Лайф писал о том, что в Красноярском крае в школе села Ровное подрались подростки. Выяснилось, что один из них — внук местного депутата и сын завуча образовательного учреждения. Другая участница инцидента является дочерью директора Дома культуры.
Life.ru