В Петербурге судимый за разбой подросток залил «перцем» мужчину, вступившегося за кондуктора

Само происшествие, как следует из материалов дела, произошло 17 ноября. Компания подростков повздорила с кондуктором, после чего за сотрудника транспорта вступился пассажир. Компании это не понравилось, потому один из них распилил ему в лицо газ. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. К слову, несмотря на юный возраст, подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.