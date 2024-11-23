НАТО подтвердило встречу генсека альянса Рютте и Дональда Трампа во Флориде
Дональд Трамп и Марк Рютте. Фото © НАТО
Альянс подтвердил встречу генсека НАТО Марка Рютте с избранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Политики обсудили ряд вопросов глобальной безопасности, стоящих перед Североатлантическим союзом.
«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с избранным президентом Дональдом Трампом в Палм-Бич, штат Флорида, в пятницу (22 ноября)», — говорится в сообщении.
Рютте и его команда также встретились с конгрессменом Майком Уолтцем и членами команды избранного президента по национальной безопасности.
Ранее журналист обнаружил присутствие самолёта правительства Нидерландов в штате Флорида, недалеко от резиденции Трампа Мар-а-Лаго. По данным источников, Рютте прилетел к Трампу на правительственном самолёте королевства, так как у НАТО нет собственного транспорта для высшего руководства — альянс арендует его у союзников.