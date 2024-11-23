НАТО подтвердило встречу генсека альянса Рютте и Дональда Трампа во Флориде

Альянс подтвердил встречу генсека НАТО Марка Рютте с избранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Политики обсудили ряд вопросов глобальной безопасности, стоящих перед Североатлантическим союзом.

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с избранным президентом Дональдом Трампом в Палм-Бич, штат Флорида, в пятницу (22 ноября)», — говорится в сообщении.

Рютте и его команда также встретились с конгрессменом Майком Уолтцем и членами команды избранного президента по национальной безопасности.