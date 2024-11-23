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23 ноября, 13:41

Танцевала и упала замертво: Трагически умерла юная дочь известного певца

В Кишинёве на вечеринке умерла 17-летняя дочь певца Игоря Кучука

Игорь Кучук Андрея. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ igorcuciuc_official

Игорь Кучук Андрея. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ igorcuciuc_official

В одном из клубов Кишинёва умерла несовершеннолетняя Андреа Кучук, дочь молдавского певца Игоря Кучука. Об этом сообщает kp.ru.

Трагедия случилась после выпускного бала в музыкальном колледже «Штефан Няга». Во время афтерпати девушка пошла танцевать и потеряла сознание. Прибывшие врачи скорой помощи почти час пытались откачать её, но спасти Кучук не удалось. Позже выяснили, что у погибшей были проблемы с сердцем, она даже перенесла тяжёлую операцию, связанную с пороком сердца. Предварительная причина смерти — отказ важнейшего органа.

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Николай Рюмин
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