Российский сапёр спас сослуживца ценой собственной ноги

Сапёр Российской армии Евгений Кучеров, вытаскивая раненого штурмовика, наступил на мину и лишился пятки. Мужчина не бросил сослуживца и смог спасти ему жизнь. В эфире программы «Мужики» на телеканале «Звезда» он рассказал, как в заминированном лесу команда проделывала безопасную тропу.

Евгений Кучеров спас сослуживца и потерял пятку. Видео © Телеканал «Звезда»

«У него (раненого штурмовика, — Прим. Life.ru) были повреждения «кассеткой» — ноги, спина, ягодицы. То есть он передвигается, но плохо — осколки мешают», — вспоминает Евгений.

Кучеров помог сослуживцу встать и пойти по тропе, которая рассчитана на одного человека. В какой-то момент боец оступился и перенёс вес на Евгения. Чтобы не упасть, сапёр сделал шаг вправо с тропы, наступив пяткой на мину, которой не было видно. Взрывом ему оторвало пятку. Несмотря на это, Кучеров смог спасти себя и раненого.

«Мы его (штурмовика. — Прим. Life.ru) спасли. У него руки, ноги целы, только осколочные ранения, жизни ничего не угрожало», — рассказал сапёр.