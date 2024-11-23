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23 ноября, 13:16

Российский сапёр спас сослуживца ценой собственной ноги

Телеканал «Звезда»: Сапёр ВС РФ Кучеров спас штурмовика и лишился пятки

Сапёр Российской армии Евгений Кучеров, вытаскивая раненого штурмовика, наступил на мину и лишился пятки. Мужчина не бросил сослуживца и смог спасти ему жизнь. В эфире программы «Мужики» на телеканале «Звезда» он рассказал, как в заминированном лесу команда проделывала безопасную тропу.

Евгений Кучеров спас сослуживца и потерял пятку. Видео © Телеканал «Звезда»

«У него (раненого штурмовика, — Прим. Life.ru) были повреждения «кассеткой» — ноги, спина, ягодицы. То есть он передвигается, но плохо осколки мешают», — вспоминает Евгений.

Кучеров помог сослуживцу встать и пойти по тропе, которая рассчитана на одного человека. В какой-то момент боец оступился и перенёс вес на Евгения. Чтобы не упасть, сапёр сделал шаг вправо с тропы, наступив пяткой на мину, которой не было видно. Взрывом ему оторвало пятку. Несмотря на это, Кучеров смог спасти себя и раненого.

«Мы его (штурмовика. — Прим. Life.ru) спасли. У него руки, ноги целы, только осколочные ранения, жизни ничего не угрожало», рассказал сапёр.

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Ранее Life.ru рассказывал, как боец Охотник спас сослуживцев, отбив вражеский дрон рукой. Мужчина проявил мужество и самоотверженность, отметили в Минобороны.

Обложка ©

Телеканал «Звезда»

Алена Пенчугина
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