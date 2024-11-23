В Нидерландах полиция конфисковала садового гнома, сделанного целиком из экстази

Во время проведения масштабной антинаркотической операции полиция нидерландского города Донгмонд столкнулась с неожиданной находкой. Внимание правоохранителей привлёк гном, который был установлен в нетипичном месте — рядом с наркотиками, найденными в доме. Об этом пишет NL Times.

Предмет конфисковали для экспертизы, которая показала, что вся фигура была изготовлена из МДМА — синтетического наркотического вещества. Примечательно, что весит «необычный» гном примерно два килограмма. Проводится дальнейшее расследование.