В Нидерландах полиция конфисковала садового гнома, сделанного целиком из экстази
Гном из МДМА, найденный в Нидерландах. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Politie Basisteam Dongemond
Во время проведения масштабной антинаркотической операции полиция нидерландского города Донгмонд столкнулась с неожиданной находкой. Внимание правоохранителей привлёк гном, который был установлен в нетипичном месте — рядом с наркотиками, найденными в доме. Об этом пишет NL Times.
Предмет конфисковали для экспертизы, которая показала, что вся фигура была изготовлена из МДМА — синтетического наркотического вещества. Примечательно, что весит «необычный» гном примерно два килограмма. Проводится дальнейшее расследование.
А в Испании местная полиция накрыла рекордную партию кокаина, которую тоже хотели спрятать весьма хитрым способом. Вещества пытались провезти при помощи бананов.