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23 ноября, 13:59

В Нидерландах полиция конфисковала садового гнома, сделанного целиком из экстази

Гном из МДМА, найденный в Нидерландах. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Politie Basisteam Dongemond

Гном из МДМА, найденный в Нидерландах. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Politie Basisteam Dongemond

Во время проведения масштабной антинаркотической операции полиция нидерландского города Донгмонд столкнулась с неожиданной находкой. Внимание правоохранителей привлёк гном, который был установлен в нетипичном месте — рядом с наркотиками, найденными в доме. Об этом пишет NL Times.

Предмет конфисковали для экспертизы, которая показала, что вся фигура была изготовлена из МДМА — синтетического наркотического вещества. Примечательно, что весит «необычный» гном примерно два килограмма. Проводится дальнейшее расследование.

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А в Испании местная полиция накрыла рекордную партию кокаина, которую тоже хотели спрятать весьма хитрым способом. Вещества пытались провезти при помощи бананов.

Мария Любицкая
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