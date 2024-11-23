«Идёт тотальная борьба»: МИД Турции с тревогой высказался о ракетном карт-бланше для ВСУ

Власти Европы и США открыто заняли сторону киевского режима в украинском конфликте, когда позволили Владимиру Зеленскому бить их ракетами вглубь России. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан в беседе с турецкими журналистами в Анкаре.

«Америка и Европа, с самого начала послав оружие, создали ситуацию, когда они открыто приняли сторону в этой войне. Идёт тотальная борьба, как экономическая, так и политическая, а также и горячая война», — сказал Фидан.

Он считает, что украинский конфликт и нестабильность в Секторе Газа усугубляет положение глобального разлома в мире. Министр призвал всех сохранять мир и не допустить большой трагедии.