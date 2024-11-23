«Орешник» (ракета)
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23 ноября, 14:58

«Идёт тотальная борьба»: МИД Турции с тревогой высказался о ракетном карт-бланше для ВСУ

Глава МИД Турции Фидан: ЕС и США заняли сторону Киева, позволив бить по РФ

Власти Европы и США открыто заняли сторону киевского режима в украинском конфликте, когда позволили Владимиру Зеленскому бить их ракетами вглубь России. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан в беседе с турецкими журналистами в Анкаре.

«Америка и Европа, с самого начала послав оружие, создали ситуацию, когда они открыто приняли сторону в этой войне. Идёт тотальная борьба, как экономическая, так и политическая, а также и горячая война», — сказал Фидан.

Он считает, что украинский конфликт и нестабильность в Секторе Газа усугубляет положение глобального разлома в мире. Министр призвал всех сохранять мир и не допустить большой трагедии.

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Недавно на Украине заявили, что киевский режим не сможет выстоять под натиском российских баллистических ракет «Орешник», а посему должен пойти на переговоры. Сообщается, что Незалежная будто пребывает в заложниках, пока Москва и Вашингтон решает её судьбу.

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Shutterstock / FOTODOM / metamorworks

Николай Рюмин
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