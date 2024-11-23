«Идёт тотальная борьба»: МИД Турции с тревогой высказался о ракетном карт-бланше для ВСУ
Глава МИД Турции Фидан: ЕС и США заняли сторону Киева, позволив бить по РФ
Власти Европы и США открыто заняли сторону киевского режима в украинском конфликте, когда позволили Владимиру Зеленскому бить их ракетами вглубь России. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан в беседе с турецкими журналистами в Анкаре.
«Америка и Европа, с самого начала послав оружие, создали ситуацию, когда они открыто приняли сторону в этой войне. Идёт тотальная борьба, как экономическая, так и политическая, а также и горячая война», — сказал Фидан.
Он считает, что украинский конфликт и нестабильность в Секторе Газа усугубляет положение глобального разлома в мире. Министр призвал всех сохранять мир и не допустить большой трагедии.
Недавно на Украине заявили, что киевский режим не сможет выстоять под натиском российских баллистических ракет «Орешник», а посему должен пойти на переговоры. Сообщается, что Незалежная будто пребывает в заложниках, пока Москва и Вашингтон решает её судьбу.
Shutterstock / FOTODOM / metamorworks