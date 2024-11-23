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23 ноября, 14:56

Корабль «Прогресс МС-29» с новогодними подарками пристыковался к модулю МКС

Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-29». Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-29». Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-29» с новогодними подарками, который 21 ноября запустили с площадки космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Состыковка корабля с модулем. Видео © VK / Роскосмос

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полётами, с борта МКС — космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов.

«Прогресс МС-29» доставил на МКС около 2500 кг грузов, включая 869 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг питьевой воды и 43 кг сжатого азота», — сообщили в телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос».

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Ранее Life.ru поделился, что с площадки космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-29». Состыковка была запланирована на 17:36 по московскому времени в субботу с модулем «Поиск».

Алена Пенчугина
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