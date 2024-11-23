Корабль «Прогресс МС-29» с новогодними подарками пристыковался к модулю МКС

Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-29» с новогодними подарками, который 21 ноября запустили с площадки космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Состыковка корабля с модулем. Видео © VK / Роскосмос

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полётами, с борта МКС — космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов.

«Прогресс МС-29» доставил на МКС около 2500 кг грузов, включая 869 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг питьевой воды и 43 кг сжатого азота», — сообщили в телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос».