Корабль «Прогресс МС-29» с новогодними подарками пристыковался к модулю МКС
Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-29». Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»
Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-29» с новогодними подарками, который 21 ноября запустили с площадки космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Состыковка корабля с модулем. Видео © VK / Роскосмос
Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полётами, с борта МКС — космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов.
«Прогресс МС-29» доставил на МКС около 2500 кг грузов, включая 869 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг питьевой воды и 43 кг сжатого азота», — сообщили в телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос».
Ранее Life.ru поделился, что с площадки космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-29». Состыковка была запланирована на 17:36 по московскому времени в субботу с модулем «Поиск».