Голикова: В студенческих медотрядах состоит почти 20 тысяч молодых людей

В студенческих медицинских отрядах в России состоит почти 20 тысяч молодых людей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в документальном фильме «Путь к изменениям», который приурочен к 65-летию Российских студенческих отрядов (РСО).

«Медицинские отряды набирают свою силу, очень хорошо, что к 20 тысячам мы приближаемся. Медицинские отряды работают в самых разных точках, помогают, сейчас это очень важно», — подчеркнула Голикова.

Она добавила, что студенты как никогда важны в текущих условиях кадрового дефицита.

Документальный фильм «Путь к изменениям» подготовлен РСО и Российским обществом «Знание». Картина приурочена к 65-летию с момента зарождения движения и 20-летию создания современной истории студенческих отрядов.

В Москве открылся юбилейный Всероссийский слёт студенческих отрядов. Фото © РСО

Началом движения студенческих отрядов считается 1959 год, когда 339 студентов-добровольцев физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова во время летних каникул отправились в Казахстан, на целину. В совхозах Северо-Казахстанской области они построили 16 объектов. В следующем году в строительстве участвовало уже 520 студентов МГУ. Молодёжная общероссийская общественная организация Российские студенческие отряды (МООО «РСО») была основана 17 февраля 2004 года.