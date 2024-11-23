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Регион
23 ноября, 15:02

На Украине признались, что терпят фиаско в Курской области

Reuters: ВСУ признали потерю более 40% занятой территории Курской области РФ

Киевский режим лишился более чем 40% захваченных территорий Курской области. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

«В лучшем случае мы контролировали около 1 376 кв. км. Сейчас, конечно, эта территория меньше. Сейчас мы контролируем примерно 800 кв. км», — доложил источник.

Издание отметило, что вторгаясь в Курскую область Киев хотел затормозить активный марш российских войск по Украине, а в дальнейшем разыграть данную карту на мирных переговорах с Москвой, однако Армию России это не остановило и они продолжили брать позиции ВСУ.

В Генштабе ВСУ заявили, что на фронте сохраняется сложная ситуация
В Генштабе ВСУ заявили, что на фронте сохраняется сложная ситуация

Недавно за последние 24 часа войска киевского режима потеряли в Курской области до 360 военных. С начала вторжения в регион ВСУ лишились 35 050 собственных, 215 танков, 149 БМП, 120 БТР, 1192 ББМ и 1017 автомобилей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Николай Рюмин
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