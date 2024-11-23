На Украине признались, что терпят фиаско в Курской области

Киевский режим лишился более чем 40% захваченных территорий Курской области. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

«В лучшем случае мы контролировали около 1 376 кв. км. Сейчас, конечно, эта территория меньше. Сейчас мы контролируем примерно 800 кв. км», — доложил источник.

Издание отметило, что вторгаясь в Курскую область Киев хотел затормозить активный марш российских войск по Украине, а в дальнейшем разыграть данную карту на мирных переговорах с Москвой, однако Армию России это не остановило и они продолжили брать позиции ВСУ.