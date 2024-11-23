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23 ноября, 16:03

Посол Ирана: Глава МИД Аракчи взял под контроль инцидент со студентами КФУ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент с иранскими студентами Казанского федерального университета (КФУ), которых задержали, а затем освободили после конфликта в визовом центре вуза. Об этом заявил посол республики в Москве Казем Джалали.

«Господин Аракчи также держит ситуацию с иранскими студентами на постоянном контроле. В последний раз он отслеживал данную ситуацию в ходе телефонного разговора со мной в 12:30 ночи», — написал Джалали на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Он добавил, что состояние студентов «удовлетворительное за исключением небольшого синяка».

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Ранее массовая драка произошла в баре «Ещё по одной» на юго-востоке Москвы. Мужчины не смогли сориентироваться в зале заведения и случайно столкнулись плечами, что и привело к потасовке.

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ТАСС / AP

Алена Пенчугина
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