Посол Ирана: Глава МИД Аракчи взял под контроль инцидент со студентами КФУ
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент с иранскими студентами Казанского федерального университета (КФУ), которых задержали, а затем освободили после конфликта в визовом центре вуза. Об этом заявил посол республики в Москве Казем Джалали.
«Господин Аракчи также держит ситуацию с иранскими студентами на постоянном контроле. В последний раз он отслеживал данную ситуацию в ходе телефонного разговора со мной в 12:30 ночи», — написал Джалали на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
Он добавил, что состояние студентов «удовлетворительное за исключением небольшого синяка».
Ранее массовая драка произошла в баре «Ещё по одной» на юго-востоке Москвы. Мужчины не смогли сориентироваться в зале заведения и случайно столкнулись плечами, что и привело к потасовке.
ТАСС / AP