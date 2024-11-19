Мужчины с синдромом «широкой спины» не поделили территорию в московском баре

На юго-востоке Москвы в баре «Ещё по одной» произошла массовая драка, причиной которой стали «широкие спины». Об этом сообщает Mash.

Драка в баре «Ещё по одной». Видео © Telegram / Mash

Все произошло 18 ноября на Новомарьинской улице. Мужчины не смогли сориентироваться в зале заведения и случайно столкнулись плечами, что и привело массовой драке. Большинство участников потасовки успели сбежать до приезда полиции, кроме Байрама А. В результате 42-летний Андрис Я. подал заявление. Уточняется, что участник побоища Сергей П. получил переломы и ушибы, ещё один участник пострадал от ожога лица перцем, а у остальных после приключений остались многочисленные синяки.