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19 ноября, 19:15

Мужчины с синдромом «широкой спины» не поделили территорию в московском баре

Массовая драка произошла в баре «Ещё по одной» на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы в баре «Ещё по одной» произошла массовая драка, причиной которой стали «широкие спины». Об этом сообщает Mash.

Драка в баре «Ещё по одной». Видео © Telegram / Mash

Все произошло 18 ноября на Новомарьинской улице. Мужчины не смогли сориентироваться в зале заведения и случайно столкнулись плечами, что и привело массовой драке. Большинство участников потасовки успели сбежать до приезда полиции, кроме Байрама А. В результате 42-летний Андрис Я. подал заявление. Уточняется, что участник побоища Сергей П. получил переломы и ушибы, ещё один участник пострадал от ожога лица перцем, а у остальных после приключений остались многочисленные синяки.

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Ранее Life.ru рассказывал, что бойца ММА Кирилла Фоменкова избили в баре лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко в Москве. Около четырёх часов утра он вступил в конфликт с охранниками заведения, что в итоге привело к драке. Спортсмена госпитализировали, где у него выявили сотрясение мозга, гематому и множественные кровоподтеки. Позже в Сети появилось видео, на котором запечатлено избиение спортсмена.

Обложка ©

Telegram / Mash

Александра Мышляева
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