Швейцария разорвала контакты с польской компанией, которая незаконно отправила боеприпасы Киеву

Швейцария разорвала связи с польской военной компанией, после того, как выяснилось, что около 645 тысяч малокалиберных боеприпасов швейцарского производства попали на Украину. Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет агентство, Берн всегда традиционно подчеркивает свою нейтральность в международных делах, поэтому реэкспорт стал нарушением законодательства страны.

Государственный секретариат по экономическим вопросам сообщил, что экспорт в адрес польской компании будет запрещён из-за «слишком высокого риска перенаправления на Украину». Расследование было начато секретариатом после того, появилась информация, что украинская компания получила 645 тысяч бронебойных винтовочных патронов производства SwissP Defense, поставленных польским импортером UMO.