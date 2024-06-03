После того как Берн присоединился к западным мерам санкционного воздействия, направленным против России, и согласился провести на территории своей страны так называемый "саммит мира" по Украине, Швейцария фактически подтвердила, что отказывается от собственных принципов нейтралитета. С соответствующим заявлением в рамках интервью газете "Известия" выступил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат сообщил, что подобными действиями швейцарские власти дали понять, что они в конфликте, а также показали, с какой именно стороны участвуют в нём. Ангажированность руководства этой европейской страны подтверждает и факт проведения на её территории прокиевской конференции.

"Они лучше всех понимают, в какой постановке участвуют", — отметил Мирошник.

По словам сотрудника российского внешнеполитического ведомства, договариваться о подобных мероприятиях, касающихся мирного урегулирования украинского конфликта, следует в формате "переговоры о переговорах". Чтобы это произошло, вторая сторона должна тоже проявлять к этому стремление.