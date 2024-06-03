В МИД РФ объяснили, почему Швейцария больше не нейтральная страна
Посол Мирошник заявил, что Швейцария больше не является нейтральной страной
После того как Берн присоединился к западным мерам санкционного воздействия, направленным против России, и согласился провести на территории своей страны так называемый "саммит мира" по Украине, Швейцария фактически подтвердила, что отказывается от собственных принципов нейтралитета. С соответствующим заявлением в рамках интервью газете "Известия" выступил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Дипломат сообщил, что подобными действиями швейцарские власти дали понять, что они в конфликте, а также показали, с какой именно стороны участвуют в нём. Ангажированность руководства этой европейской страны подтверждает и факт проведения на её территории прокиевской конференции.
"Они лучше всех понимают, в какой постановке участвуют", — отметил Мирошник.
По словам сотрудника российского внешнеполитического ведомства, договариваться о подобных мероприятиях, касающихся мирного урегулирования украинского конфликта, следует в формате "переговоры о переговорах". Чтобы это произошло, вторая сторона должна тоже проявлять к этому стремление.
"Пока же мы видим только стремление к проведению пропагандистского шабаша в Швейцарии, который может иметь отношение к чему угодно, но не к урегулированию конфликта", — подчеркнул собеседник "Известий".
Напомним, саммит по Украине должен пройти 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. От участия в нём уже отказался президент Соединённых Штатов Джо Байден, которого вместе с председателем Китая Си Цзиньпином Зеленский приглашал на это мероприятие. Впоследствии в китайском МИД по этому поводу заявили, что для урегулирования конфликта необходимо участие России, поэтому и Пекину сложно участвовать в такой встрече.
Telegram / МИД России