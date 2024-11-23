«Вы не готовы»: Залужный воззвал к Европе с предостережением о войне с Россией

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный в интервью украинским СМИ сообщил, что на сегодняшний момент Европа не готова к войне на истощение с Россией. Он заявил, что в октябре Киев атаковало около двух тысяч воздушных целей, и это число будет лишь увеличиваться.

«Количество воздушных целей растёт, а количество средств борьбы ограничено и слишком дорого. Даже по этому показателю я считаю, что ни Британия, ни европейские страны не будут готовы», — сказал Залужный.

Посол Украины в Британии также отметил, что для полной разгрузки системы ПВО требуется 2-3 месяца, несмотря на то, что имеется достаточное количество самолётов F-16. Кроме того, по его мнению, у западных стран не хватит средств, чтобы сбивать тысячи авиабомб.

«Существует ли сегодня в одной европейской стране или в Великобритании хотя бы 5000 ракет для систем Patriot, чтобы сбивать управляемые авиабомбы? Я что-то сомневаюсь. Потому что они очень дорогие и, как следствие, их невозможно иметь очень много, потому что производить их проблематично», — подытожил экс-главком.