Дочь военных жестоко зарезали в Екатеринбурге спустя двое суток после дня рождения

Днём 23 ноября в Екатеринбурге в районе Эльмаш обнаружили тело девушки с порезом на горле. Убийство произошло в арке жилого дома на улице Красных Командиров, 106. Об этом сообщает местный портал E1.ru.

Охранник стоянки неподалёку сообщил, что видел подозреваемого. Он опознал мужчину по кадрам с камер наблюдения. Погибшей оказалась Юлия Владимировна П. Полиция обнаружила паспорт девушки и установила её личность. Соседи сообщили, что не слышали криков, звуков борьбы или других подозрительных шумов. Известно, что сестра Юлии проживает в доме рядом с местом трагедии.

Подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле. Ведутся его поиски, полиция продолжает расследование.

Юлии 21 ноября исполнилось 30 лет. Её родители — военные.

«Таких добрых девушек, как она, очень мало. Жила да жила бы, жалко очень, не передать словами! Лети, птичка, добрая и светлая Юля, мы тебя будем помнить и не забудем», — сказала подруга убитой.