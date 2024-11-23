Мировые лидеры «забили» на саммит в Киеве, приехал только один министр

Саммит по продовольственной безопасности «Зерно из Украины», прошедший в Киеве, оказался без широкого представительства иностранных министров. Единственным главой внешнеполитического ведомства, посетившим мероприятие, стал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Остальные высокопоставленные дипломаты ограничились видеовыступлениями или вовсе проигнорировали саммит. Об этом сообщает чешское издание Novinky.

На открытии присутствовали украинские представители, включая Дениса Шмыгаля и Андрея Сибигу. Липавский, выступая на мероприятии, подчеркнул, что удары российской армии по портам и хранилищам зерна представляют собой угрозу для мирового продовольственного снабжения. По его словам, такие действия ставят под удар миллионы людей за пределами Европы, усугубляя глобальный кризис.

«Россия использует продовольствие как оружие, создавая искусственный голод», — заявил глава чешской дипломатии.

Несмотря на отсутствие физического присутствия других министров, несколько лидеров подключились дистанционно. Президент Эстонии Алар Карис и лидер Швейцарии Виола Амхерд отметили важность украинской инициативы. Амхерд назвала проект символом единства и взаимной поддержки. Среди участников в онлайн-формате были также премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, его люксембургский коллега Люк Фриден и глава Коста-Рики Родриго Чавес.

Среди европейских чиновников высшего уровня в Киеве ожидают еврокомиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского