Ушастая сова влетела в квартиру в Москве

Ушастая сова влетела в квартиру на десятом этаже в столичной многоэтажке. Птицу передали на осмотр в Московский зоопарк, сообщила в телеграм-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

«Ко мне поступила информация о том, что к моим соседям залетела ушастая сова. На 10-й этаж. Разумеется, я незамедлительно связалась с коллегами, и её оперативно забрали и доставили на первичный осмотр в зоопарк», — пишет Акулова.

По словам гендиректора, если травм не будет выявлено, птицу вернут в природную среду. Акулова также отметила, что ушастые совы часто встречаются в Москве. Они устраивают гнезда и зимуют в городе, находя корм в виде грызунов и мелких птиц. Несмотря на то что эти совы обычно перелётные, многие остаются в городской среде благодаря изобилию пищи и отсутствию конкуренции.