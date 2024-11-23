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23 ноября, 20:44

Ушастая сова влетела в квартиру в Москве

Специалисты Московского зоопарка осмотрят ушастую сову, влетевшую в квартиру

Пойманная ушастая сова. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Пойманная ушастая сова. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Ушастая сова влетела в квартиру на десятом этаже в столичной многоэтажке. Птицу передали на осмотр в Московский зоопарк, сообщила в телеграм-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

«Ко мне поступила информация о том, что к моим соседям залетела ушастая сова. На 10-й этаж. Разумеется, я незамедлительно связалась с коллегами, и её оперативно забрали и доставили на первичный осмотр в зоопарк», — пишет Акулова.

По словам гендиректора, если травм не будет выявлено, птицу вернут в природную среду. Акулова также отметила, что ушастые совы часто встречаются в Москве. Они устраивают гнезда и зимуют в городе, находя корм в виде грызунов и мелких птиц. Несмотря на то что эти совы обычно перелётные, многие остаются в городской среде благодаря изобилию пищи и отсутствию конкуренции.

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Тимур Хингеев
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