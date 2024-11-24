Переходная команда Трампа регулярно скандалит и даже дерётся, выяснили СМИ

Отсутствие единства между членами переходной команды избранного президента США Дональда Трампа приводит к ругани и рукоприкладству, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в окружении республиканца.

Как сообщается, в одном из недавних инцидентов Говард Латник, выдвинутый Трампом на пост министра торговли, отказался пустить на совещание советника политика по юридическим вопросам Бориса Эпштейна в резиденции Мар-а-Лаго. В ответ Эпштейн оттолкнул Латника локтём. Газета отмечает, что в команде любого другого политика подобные события расценивались бы как грубое нарушение норм, но в окружении Трампа инцидент быстро забылся.

Конфликты внутри команды Трампа не ограничиваются лишь этим случаем. Соперничающие группировки продолжают вести борьбу, что приводит к частым перебранкам и уходу членов команды с совещаний. В одном из таких случаев Илон Маск «у всех на виду» вступил в словесную перепалку с Эпштейном. В то же время, отмечается, что Сьюзан Уайлс, назначенная Трампом на пост главы аппарата сотрудников Белого дома, старалась во время конфликтов усмирить стороны, выступая в роли «регулировщика» и «требуя покинуть встречи людей, которым там не были рады».

Газета также упоминает критику в адрес помощницы бывшего главного политстратега Трампа Стивена Бэннона со стороны избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса.

При этом, несмотря на масштабные конфликты, Трамп пока не считает их проблемой, и, по мнению источников WP, распри в переходной команде республиканца не так ожесточены, как в период после его победы на выборах 2016 года.