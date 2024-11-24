«Спасибо за молитвы»: Медсестра с фронта трогательно поздравила маму с праздником

40-летняя Альмира с позывным Белка трогательно поздравила маму с праздником — Днём матери. Кадры адресанту в Уфу передали волонтёры Народного фронта.

Медсестра Альмира с позывным Белка трогательно поздравила маму с праздником. Видео © Telegram / SHOT

«Дорогая мамочка, поздравляю тебя с праздником, с Днём мам! Я благодарю тебя за твои молитвы, которые поддерживают меня и помогают в самые трудные жизненные моменты. Я тебя очень сильно люблю и очень скучаю. Скоро буду дома. Берегите себя», — поздравила маму Белка.

Белка — медсестра 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал». До того как пойти добровольцем на СВО, хрупкая Альмира работала медсестрой в уфимском противотуберкулёзном диспансере и в одиночку воспитывала дочь. Но чуть больше года назад Альмира решила, что нужнее её профессия сейчас на передовой, где теперь она спасает жизни раненых бойцов.

Мама Альмиры, Фатима Галимьяновна, отговаривать дочь не стала. Женщина верит, что её хрупкая девочка справится со всеми трудностями, и только молится каждый день со слезами на глазах за неё вместе со своей 13-летней внучкой, дочкой Альмиры. Семья ждёт и верит, что их Белка обязательно скоро вернётся домой.