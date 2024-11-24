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24 ноября, 01:18

В Греции коммунисты сорвали украинскую акцию памяти жертв голодомора

В Греции произошёл конфликт между украинскими активистами и греками-коммунистами

Во время акции, организованной украинским посольством в память жертв голодомора в греческом городе Мандра произошёл конфликт между участниками. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам священника украинской грекокатолической церкви Игоря Посоленика, мероприятие было сорвано из-за вмешательства группы местных активистов, которые пришли с красными флагами. Они заблокировали путь участникам акции и не позволили продолжить её проведение.

В ходе стычки пострадал украинский дипломат, утверждает священник. Однако издание отмечает, что официального подтверждения этой информации пока нет.

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В сентябре посольство России раскритиковало решение Швейцарии признать голодомор геноцидом. Дипломаты отметили, что нижняя палата парламента Швейцарии использует «грубо извращённую трактовку событий прошлого» в качестве исторического оружия.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Анатолий Цейко
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