В Греции коммунисты сорвали украинскую акцию памяти жертв голодомора
В Греции произошёл конфликт между украинскими активистами и греками-коммунистами
Во время акции, организованной украинским посольством в память жертв голодомора в греческом городе Мандра произошёл конфликт между участниками. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По словам священника украинской грекокатолической церкви Игоря Посоленика, мероприятие было сорвано из-за вмешательства группы местных активистов, которые пришли с красными флагами. Они заблокировали путь участникам акции и не позволили продолжить её проведение.
В ходе стычки пострадал украинский дипломат, утверждает священник. Однако издание отмечает, что официального подтверждения этой информации пока нет.
В сентябре посольство России раскритиковало решение Швейцарии признать голодомор геноцидом. Дипломаты отметили, что нижняя палата парламента Швейцарии использует «грубо извращённую трактовку событий прошлого» в качестве исторического оружия.
Life.ru / Kandinsky 3.1