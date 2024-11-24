ВСУ спустили миллионы долларов в Бердянске для удара по пустым бочкам

Украинские войска совершили ракетный удар по морскому торговому порту Бердянска, расположенного на побережье Азовского моря. Согласно информации губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в результате удара никто не пострадал, а очаги возгораний были оперативно ликвидированы. Также сообщается, что ракета не повлияла на функционирование порта. Об этом пишет РИА «Новости».

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что ракета была британской крылатой Storm Shadow, предназначенной для дальнобойных ударов. Однако по его словам, цель атаки не была достигнута в полном объёме: ракета попала в несколько пустых бочек, которые ранее были выведены из эксплуатации и предназначались для утилизации.

«Ударом ракеты стоимостью 2,5 миллиона долларов уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива», — отметил председатель.