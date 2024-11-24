Королевский апгрейд: Резиденцию Карла III ждёт трёхлетняя реконструкция

Приёмы гостей в Букингемском дворце, который служит официальной лондонской резиденцией британских монархов, будут прекращены с декабря 2024 года до 2027 года в связи с масштабной реконструкцией. Как сообщает газета The Times, общая стоимость проекта составит около 462 миллионов долларов.

На период реконструкции государственные мероприятия будут перенесены в Виндзорский замок. Примечательно, что после завершения ремонта король Великобритании Карл III не планирует возвращаться в Букингемский дворец и останется жить в своей нынешней лондонской резиденции — Кларенс-хаусе.

Историческое здание было построено в 1703 году и впоследствии приобретено Георгом III как частная резиденция для королевы Шарлотты. Сегодня дворец является не только домом для монаршей семьи, но и местом работы более 700 сотрудников.

В 2023-24 годах Букингемский дворец принял около 50 000 гостей на официальных мероприятиях, включая садовые вечеринки, обеды и церемонии награждения. Летом его ежегодно посещает около полумиллиона туристов.