Украинские военные заминировали мосты и дамбы на границе с Белоруссией

ВСУ заминировали важные объекты на границе с Белоруссией, в числе которых мосты и дамбы. Об этом сообщил военнопленный Александр Залесский в интервью РИА «Новости».

«Вся служба упиралась в Белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные», — сказал пленный, добавив, что серьёзных задач им не давали.

Солдат рассказал, что объекты были заминированы на мелких реках, и каждый из охранников имел при себе средства для подрыва. По его словам, минёры закладывали мины с целью замедления техники.