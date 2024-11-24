Украинские военные заминировали мосты и дамбы на границе с Белоруссией
Военнопленный: ВСУ закладывают мины на мостах и дамбах у границы с Белоруссией
ВСУ заминировали важные объекты на границе с Белоруссией, в числе которых мосты и дамбы. Об этом сообщил военнопленный Александр Залесский в интервью РИА «Новости».
«Вся служба упиралась в Белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные», — сказал пленный, добавив, что серьёзных задач им не давали.
Солдат рассказал, что объекты были заминированы на мелких реках, и каждый из охранников имел при себе средства для подрыва. По его словам, минёры закладывали мины с целью замедления техники.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что спецслужбы России и Белоруссии постоянно контактируют друг с другом по вопросам потенциальной угрозы со стороны Запада. По словам пресс-секретаря, РФ несёт ответственность за безопасность республик.
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