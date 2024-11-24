«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 05:02

Украинские военные заминировали мосты и дамбы на границе с Белоруссией

Военнопленный: ВСУ закладывают мины на мостах и дамбах у границы с Белоруссией

ВСУ заминировали важные объекты на границе с Белоруссией, в числе которых мосты и дамбы. Об этом сообщил военнопленный Александр Залесский в интервью РИА «Новости».

«Вся служба упиралась в Белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные», — сказал пленный, добавив, что серьёзных задач им не давали.

Солдат рассказал, что объекты были заминированы на мелких реках, и каждый из охранников имел при себе средства для подрыва. По его словам, минёры закладывали мины с целью замедления техники.

Глава МИД Белоруссии назвал попытки Запада сместить Лукашенко террористическими
Глава МИД Белоруссии назвал попытки Запада сместить Лукашенко террористическими

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что спецслужбы России и Белоруссии постоянно контактируют друг с другом по вопросам потенциальной угрозы со стороны Запада. По словам пресс-секретаря, РФ несёт ответственность за безопасность республик.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar