Глава МИД Белоруссии назвал попытки Запада сместить Лукашенко террористическими
Максим Рыженков и Сергей Лавров. Фото © Telegram / МИД России
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что в последние годы попытки извне сместить руководство республики приобрели откровенно террористический характер. По его мнению, Запад и раньше проводил тренинги для борцов за права человека, на которых учил, «как бузить на улице, устраивать акции социального неповиновения с возможным применением каких-то подручных материалов».
«Подрывная работа в отношении Беларуси ведётся даже не последние четыре года, а на протяжении практически всего времени существования белорусского государства. <...> Единственное, в последние годы, наверное, эта деятельность приобрела совсем уже откровенные террористические формы», — заявил Рыженков по итогам заседания совместной коллегии министерств иностранных дел Белоруссии и России.
Министр добавил, что сегодня готовят террористов с привлечением самых низких слоёв населения – уголовников, людей с низкой социальной оценкой, людей без совести и гуманных принципов, натаскивая для того, чтобы иметь боевую бригаду. По словам Рыженкова, за лозунгом «Мы принесём демократию в Беларусь» стоят насилие, убийства, нанесение вреда инфраструктуре и людям, а также снижение благосостояния, уровня жизни и социального порядка в государстве.
«Что только не сделаешь, чтобы получить здесь власть и заставить белорусский народ идти в русле устремлений коллективного Запада?» — подытожил глава МИД.
Напомним, что ранее канал ОНТ опубликовал расследование о вторжении НАТО на территорию Белоруссии. Страну планируют атаковать с трёх сторон — из Польши, Литвы и Украины. Подготовкой боевиков занимаются инструкторы польского спецназа «Гром». По мнению комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого, попытки НАТО обречены на провал.