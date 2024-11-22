Глава МИД Белоруссии назвал попытки Запада сместить Лукашенко террористическими

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что в последние годы попытки извне сместить руководство республики приобрели откровенно террористический характер. По его мнению, Запад и раньше проводил тренинги для борцов за права человека, на которых учил, «как бузить на улице, устраивать акции социального неповиновения с возможным применением каких-то подручных материалов».

«Подрывная работа в отношении Беларуси ведётся даже не последние четыре года, а на протяжении практически всего времени существования белорусского государства. <...> Единственное, в последние годы, наверное, эта деятельность приобрела совсем уже откровенные террористические формы», — заявил Рыженков по итогам заседания совместной коллегии министерств иностранных дел Белоруссии и России.

Министр добавил, что сегодня готовят террористов с привлечением самых низких слоёв населения – уголовников, людей с низкой социальной оценкой, людей без совести и гуманных принципов, натаскивая для того, чтобы иметь боевую бригаду. По словам Рыженкова, за лозунгом «Мы принесём демократию в Беларусь» стоят насилие, убийства, нанесение вреда инфраструктуре и людям, а также снижение благосостояния, уровня жизни и социального порядка в государстве.

«Что только не сделаешь, чтобы получить здесь власть и заставить белорусский народ идти в русле устремлений коллективного Запада?» — подытожил глава МИД.