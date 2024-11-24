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24 ноября, 07:21

Полковник СБУ рассказал, когда Украина объявила Россию врагом №1

Экс-сотрудник СБУ Мазур: Украина стала считать РФ главным врагом ещё с 2005 года

Спецслужбы Украины с 2005 года рассматривали Россию и Белоруссию в качестве основных противников. Об этом РИА «Новости» заявил полковник СБУ в отставке Александр Мазур.

«2005 год, резко поменялись все направления движения… все приказы, в которых были задействованы Россия и страны СНГ, они были просто отменены. Их просто отменили, как уже не действующие», — сказал собеседник агентства.

Восстановить приказы смогли с 2010 года, когда пришли «нормальные люди». В документы внесли изменения и они работали до 2014 года. В период с 2005 по 2010 год, а также с 2014 года, после государственного переворота, вся внутренняя документация СБУ была сосредоточена на противодействии России и Белоруссии, добавил Мазур.

По словам экс-полковника СБУ, Москва занимала первое место в роли врага для западных спецслужбы. Далее, на второе место, вышел Минск.

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Ранее Life.ru рассказал, что Москва всё же нашла поддержку у других государств. На сегодня Россия развивает активное военно-техническое сотрудничество со многими странами, включая Иран, Китай и КНДР. Несмотря на противодействие со стороны НАТО, РФ сохраняет независимость в производстве большинства видов военной техники.

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Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Наталья Афонина
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